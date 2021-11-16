 Боснія і Герцеговина - Україна 0:2. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Боснія і Герцеговина - Україна 0:2. Як це було

Вчора 23:35 17466 0
Боснія і Герцеговина - Україна 0:2. Як це було
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України перемагає Боснію і Герцеговину і виходить до плей-оф кваліфікцаії чемпіонату світу-2022!!!

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Шапаренко з кутового подавав під удар Сидорчуку, але Сергію не дав пробити захисник. Аут для збірної України.

87' Довбик опинився у штрафному майданчику суперника один, обійшов голкіпера, але Ковачевич врятував свою команду.

85' З дальньої дистанції пробивав Сидорчук, але повз ворота пішов м'яч!

84' Пробив Зінченко, але у руки Васіну пішов цей удар.

83' Караваєв заробив штрафний перед воротами Боснії та Герцеговини. Шапаренко та Зінченко підходять до м'яча.

82' Подвійна заміна від Петракова: замість Маліновського та Ярмоленка на поле вийшли Сидорчук та Караваєв.

80' Чекав Матео Лаос на рішення арбітрів ВАР, але все ж зароховує гол іспанський арбітр.

79' ГОООООЛ! Збірна України подвоює рахунок! Шапаренко перехопив м'яч у центрі поля і відразу віддав пас у розріз на Довбика, який спокійно пробив повз голкіпера.

78' З правого флангу пішла подача в штрафний майданчк збірної України, але відбилися наші захисники.

77' Превляк наважився на удар через себе, але Бущан потягнув цей удар.

76' Кіліан Мбаппе забиває другий гол у Гельсінках! Збірна України має втримати свою перевагу!

75' Подвійна заміна в складі збірної України. Замість Циганкова та Яремчука на поле вийшли Зубков та Довбик.

74' Вдалося пісял корнеру пробити Ахмедходжичу, але Бущан забрав м'яч у руки.

73' Пішла подача у штрафний майданчик збірної України, але Тимчик все ж вибив м'яч на кутовий.

72' Усне попередження Лаос зробив головному тренеру збірної Боснії.

71' Ще дві заміни в складі господарів. Замість Менало та Хаджиахметовича на поле вийшли Превляк та Налич.

69' Стеванович виконував простріл у штрафний майданчик, але Забарний класно перехопив цю передачу.

67' Тим часом збірна Франції виходить вперед! Однак у разі голу від Фінляндії ми маємо забити ще один м'яч у ворота боснійців.

65' Забарний та Демірович отримали жовті картки за перепалку в центрі поля.

64' Також заміна від Петракова. Шапаренко змінив Соболя. Очевидно, що Зінченко опуститься на позицію лівого захисника.

63' Подвійна заміна в складі Боснії. Замість Гояка та Прцича на поле вийшли Цимирот та Крунич.

61' Маліновський класно протягнув м'яч по центру і пробивав по воротах, але трохи повз ворота пішов цей удар.

59' Наразі ми піднімаємося на друге місце в таблиці, адже у Гельсінках досі 0:0.

58' ГООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Циганков класно на фланзі обійшов захисника, прострілив у центр, м'яч пролетів повз Ярмоленка і прийшов прямо у ноги Зінченку, який покотив снаряд у порожні порота.

57' Маліновський подавав з кутового, але боснійці відбилися.

56' Маліновський чудовий пас виконав на Яремчука, але удар Романа заблокував захисник.

54' Тимчик у центрі поля класно перехопив м'яч, але трохи невдало обробив снаряд і втратив його.

52' Циганков намагався простріл виконати, але заслабкою вийшла ця передача, відбиваються боснійці.

51' Демірович намагався пробити по воротах Бущана, але Забарний заблокував цю передачу.

50' Зінченко виконував закидання на Циганкова, але Віктор не встиг дотягнутися до м'яча.

49' Маліновський класно розвернувся у штрафному майданчику, але захисник у підкаті вибив м'яч в аут.

47' Тимчик подавав на Яремчука, але удар Романа головою заблокували.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна України не змогла пробити ворота боснійців.

45' Пішла подача з кутового, Хаджикадунич класно головою пробив, але Бущан у неймовірному сейві врятував збірну України!

44' Кутовий заробила Боснія наприкінці першого тайму.

42' Ярмоленко навішував на дальню стійку, але перелетів м'яч усіх і пішов за межі поля.

41' Соболь на двох захисників пішов, але втратив рівновагу і м'яч.

40' Ярмоленко намагався за комірець закинути Васіну, але неточно пробив з центру поля вінгер збірної України.

39' Соболь виконав пас у розріз на Циганкова, Віктор намагався прострілити у центр, але його передачу заблокували.

37' Ярмоленко на фланзі пішов на двох захисників, але втратив м'яч лідер збірної України.

36' Виконували господарі кутовий, але Демірович дуже невдало пробив по воротах.

34' З льоту пробивав Демірович з-за меж штрафного майданчика, але заслабким вийшов цей удар, Матвієнко вибив м'яч подалі.

32' Циганков намагався виконати подачу, але засильно пішла ця передача, аут для боснійської збірної.

30' Зінченко під удар скинув Маліновському, але удар Руслана заблокували.

29' Циганков боровся один в один з Ахмедходжичем і заробив стандарт поруч з штрафним майданчиком.

28' Ярмоленко тепер пробивав з дальньої дистанції, але знову поруч зі стійкою розійшовся ігровий снаряд.

27' Класне закидання на Деміровича пішло, той вирішив у дотик пробити, але повз ворота пішов м'яч з досить небезпечної позиції.

25' Зінченко виконав закидання на Циганкова, той головою продовжив на Яремчука, але Роман пробив у Васіна.

24' Хаджикадунич у центрі поля збив Ярмоленка, штрафний на користь нашої команди.

23' Ярмоленко намагався навіс у район 11-метрової позначки, але там нікого з партнерів не опинилося.

21' Менало боровся у штрафному майданчику нашої збірної з Матвієнком, але в підсумку випустив його за лицьову лінію.

20' Соболь прострілював у центр штрафного на Яремчука, але той трохи не дотягнувся до м'яча.

18' Забрали зараз боснійці собі м'яч і більше атакують, але до ударів справа поки не доходить.

16' Знову закидання пішло у штрафний майданчик збірної України, але Матвієнко прикрив м'яч корпусом щоб той пішов за межі поля.

14' У штрафному майданчику Ковачевич збив Циганкова, але свисток арбітра промовчав.

13' Ковачевич виконував дальнє закидання, але Бущан вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

12' Зінченко пробивав з-за меж штрафного майданчика, але трохи біля дальньої стійки пройшов м'яч.

11' Сушич подавав у штрафний майданчик, але Бущан забрав м'яч у руки.

9' Намагалися у контратаку вийти господарі, але у центрі поля невдалий пас віддав Сушич.

8' Циганков навішував з лівого флангу, але боснійці відбилися.

7' Правим флангом швидку атаку розвивали боснійці, але простріл Стевановича виявився дуже невдалим.

5' Маліновський наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, але трохи повз ворота пробив Руслан.

4' Пішла подача у штрафний майданчик збірної України, але Забарний вибив м'яч подалі від своїх воріт.

3' Маліновський невдало прийняв м'яч у центрі поля і був змушений тягнути суперника за футболку.

2' З Менало арбітр провів розмову на початку матчу за занадто активний пресинг.

1' Матч розпочався!

Лунає національний гімн Боснії і Герцеговини.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми. Боснійці зіграють у білому.

Визначилися стартові склади команд:

Збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні Біліно Полє у Зеніці. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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