Боснія і Герцеговина - Україна 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
12' Зінченко пробивав з-за меж штрафного майданчика, але трохи біля дальньої стійки пройшов м'яч.
11' Сушич подавав у штрафний майданчик, але Бущан забрав м'яч у руки.
9' Намагалися у контратаку вийти господарі, але у центрі поля невдалий пас віддав Сушич.
8' Циганков навішував з лівого флангу, але боснійці відбилися.
7' Правим флангом швидку атаку розвивали боснійці, але простріл Стевановича виявився дуже невдалим.
5' Маліновський наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, але трохи повз ворота пробив Руслан.
4' Пішла подача у штрафний майданчик збірної України, але Забарний вибив м'яч подалі від своїх воріт.
3' Маліновський невдало прийняв м'яч у центрі поля і був змушений тягнути суперника за футболку.
2' З Менало арбітр провів розмову на початку матчу за занадто активний пресинг.
1' Матч розпочався!
Лунає національний гімн Боснії і Герцеговини.
Лунає гімн України!
Команди виходять на поле!
Збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми. Боснійці зіграють у білому.
Визначилися стартові склади команд:
Збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні Біліно Полє у Зеніці. Початок о 21:45 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.