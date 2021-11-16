Боснія і Герцеговина - Україна 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

12' Зінченко пробивав з-за меж штрафного майданчика, але трохи біля дальньої стійки пройшов м'яч.

11' Сушич подавав у штрафний майданчик, але Бущан забрав м'яч у руки.

9' Намагалися у контратаку вийти господарі, але у центрі поля невдалий пас віддав Сушич.

8' Циганков навішував з лівого флангу, але боснійці відбилися.

7' Правим флангом швидку атаку розвивали боснійці, але простріл Стевановича виявився дуже невдалим.

5' Маліновський наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, але трохи повз ворота пробив Руслан.

4' Пішла подача у штрафний майданчик збірної України, але Забарний вибив м'яч подалі від своїх воріт.

3' Маліновський невдало прийняв м'яч у центрі поля і був змушений тягнути суперника за футболку.

2' З Менало арбітр провів розмову на початку матчу за занадто активний пресинг.

1' Матч розпочався!

Лунає національний гімн Боснії і Герцеговини.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми. Боснійці зіграють у білому.

Визначилися стартові склади команд:

Збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні Біліно Полє у Зеніці. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.