Джерело - tribuna.com.
Дженоа оголосила про закриття угоди щодо зміни власника клубу.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Ним офіційно стала холдингова компанія 777 Partners. Професор Альберто Зангрілло, який є особистим лікарем Сільвіо Берлусконі, увійшов до ради директорів клубу і став новим президентом.
До ради директорів увійдуть три менеджери 777 Partners: Джош Вондер, Хуан Арсіньєгас та Андрес Бласкес.
Колишній власник Дженоа Енріко Преціозі буде радником нового керівництва.
Раніше, Динамо назвало Дженоа ціну Миколенка.