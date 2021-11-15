У клубу новий президен

Дженоа оголосила про закриття угоди щодо зміни власника клубу.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Ним офіційно стала холдингова компанія 777 Partners. Професор Альберто Зангрілло, який є особистим лікарем Сільвіо Берлусконі, увійшов до ради директорів клубу і став новим президентом.

До ради директорів увійдуть три менеджери 777 Partners: Джош Вондер, Хуан Арсіньєгас та Андрес Бласкес.

Колишній власник Дженоа Енріко Преціозі буде радником нового керівництва.

Раніше, Динамо назвало Дженоа ціну Миколенка.