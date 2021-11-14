Роналду схвалює призначення Зідана в Манчестер Юнайтед

Джерело - Manchester Evening News.
Манчестер Юнайтед може звільнити головного тренера Оле Гуннера-Сульшера.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Один із кандидатів на його заміну – Зінедін Зідан, який тренував Реал.
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Форвард МЮ Кріштіану Роналду сказав клубу, що схвалить Зідана як тренер команди.
Роналду грав під керівництвом Зідана у Реалі. Мадридський клуб за цей час виграв, зокрема, три Ліги чемпіонів поспіль.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може запросити Почеттіно.