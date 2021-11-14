Роналду схвалює призначення Зідана в Манчестер Юнайтед

Сульшер може бути звільнений

Джерело - Manchester Evening News.

Манчестер Юнайтед може звільнити головного тренера Оле Гуннера-Сульшера.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Один із кандидатів на його заміну – Зінедін Зідан, який тренував Реал.

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Форвард МЮ Кріштіану Роналду сказав клубу, що схвалить Зідана як тренер команди.

Роналду грав під керівництвом Зідана у Реалі. Мадридський клуб за цей час виграв, зокрема, три Ліги чемпіонів поспіль.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може запросити Почеттіно.