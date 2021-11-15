Гармаш: Повернення до Динамо вдарило по гаманцю

Півзахисник Денис Гармаш для повернення до київського Динамо з турецького Різеспора погодився на зменшення зарплати.

Про це заявив футболіст в інтерв'ю BurBuzz..

"Чи пішов на значне зниження зарплати? В принципі так. У мене зараз і були добрі стосунки із президентом, із клубом – проблем не було з цим.

Чи гаманцю вдарило? Звісно, ​​вдарило, але це вже свої запитання. Головне, що все гаразд. Допомагатиму Динамо, скільки зможу, скільки здоров'я дозволить, - сказав Гармаш.