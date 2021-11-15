Гармаш: Повернення до Динамо вдарило по гаманцю

Джерело - BurBuzz.
Півзахисник Денис Гармаш для повернення до київського Динамо з турецького Різеспора погодився на зменшення зарплати.
Про це заявив футболіст в інтерв'ю BurBuzz..
"Чи пішов на значне зниження зарплати? В принципі так. У мене зараз і були добрі стосунки із президентом, із клубом – проблем не було з цим.
Чи гаманцю вдарило? Звісно, вдарило, але це вже свої запитання. Головне, що все гаразд. Допомагатиму Динамо, скільки зможу, скільки здоров'я дозволить, - сказав Гармаш.
Хавбек був в оренді у Різеспорі у сезоні 2019/20.