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Гармаш розповів про розмову з Петраковим

Сьогодні 18:46 248 0
Гармаш розповів про розмову з Петраковим
#УАФ, #Гармаш

Джерело - УАФ.

Наставник збірної України Олександр Петраков, перед тим як викликати Дениса Гармаша, поцікавився станом футболіста.

Про це розповів сам гравець Динамо.

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"Ми спілкуємося з Олександром Васильовичем упродовж тривалого часу й постійно були на зв’язку навіть до цього моменту. Я його підтримував, коли стежив за матчами чемпіонату світу 2019 року (U-20), на якому він переміг, і потім, коли він прийняв національну команду. А цього разу він набрав мене й запитав: "Дене, як твій загальний стан, як почуваєшся, чи зможеш нам допомогти?" На що я відповів, що почуваюся нормально, усе добре, і я готовий допомогти збірній", - сказав Гармаш.

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