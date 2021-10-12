Ньюкасл хоче придбати півзахисника Мілана

Контракт хавбека з россонері закінчується в кінці сезону

Ньюкасл проявляє інтерес до півзахисника Мілана Франка Кессі.

Про це повідомляє Tuttosport.

Контракт хавбека з россонері закінчується в кінці сезону, проте клуб поки не робив заяв про можливе продовження угоди.

У нинішньому розіграші Серії A Кессі зіграв 5 матчів. Також на його рахунку 2 гри в поточному груповому етапі Лізі чемпіонів. У турнірній таблиці АПЛ Ньюкасл після 7 турів посідає передостаннє, 19-е місце.

Нагадаємо, на минулому тижні новим власником Ньюкасла став Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії. Він придбав близько 80% акцій клубу. Раніше власником сорок був мільярдер Майк Ешлі.

Раніше, Ньюкасл націлився на форварда Реала.