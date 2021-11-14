Зінченко залишила посаду головного тренера жіночої збірної України

Джерело - УАФ.
Головний тренер національної жіночої збірної України Наталія Зінченко залишила свою посаду.
Про це повідомляє УАФ.
Наталія Зінченко стала першою жінкою, яка керувала жіночою збірною України з футболу. Під її керівництвом команда фінішувала другою в груповому турнірі кваліфікації Євро-2022 та взяла участь у плей-оф відбору.
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Починаючи з листопада 2018 року до листопада 2021-го під керівництвом Наталії Зінченко національна жіноча збірна провела 28 матчів: 14 перемог, 3 нічиї, 11 поразок.
Нагадаємо, екстренер Барселони Кортес може очолити жіночу збірну України.