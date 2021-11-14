Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України отримає нового головного тренера.
Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
"Приємно повідомити, що відомий іспанський спеціаліст Луїс Кортес, кращий тренер жіночих команд за версією УЄФА і кращий тренер Іспанії, який цього року з жіночою командою ФК Барселона переміг у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, здолавши Челсі з рахунком 4:0, погодився на мою пропозицію очолити національну жіночу збірну України", - йдеться у заяві.
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"Відповідне кадрове рішення буде розглянуте Виконкомом УАФ 17 листопада. І в разі підтримки моєї пропозиції, наші футболістки збірної та клубні жіночі команди України отримають можливість перейняти кращий європейський досвід", - написав Павелко.
Нагадаємо, збірна Іспанії розгромила Україну у відборі на ЧС-2023.