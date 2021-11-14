Жіноча збірна України отримає нового головного тренера.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Приємно повідомити, що відомий іспанський спеціаліст Луїс Кортес, кращий тренер жіночих команд за версією УЄФА і кращий тренер Іспанії, який цього року з жіночою командою ФК Барселона переміг у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, здолавши Челсі з рахунком 4:0, погодився на мою пропозицію очолити національну жіночу збірну України", - йдеться у заяві.