Погба висунув ультиматум Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.
Французький півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба назвав умови продовження співпраці з клубом.
Про це повідомляє L'Equipe.
Контракт 28-річного чемпіона світу завершується 30 червня 2022-го, а серед претендентів на Погба називають Ювентус і Реал. Хавбек може продовжити кар'єру на Олд Траффорд, але лише за певних умов.
Погба хоче заробляти 585 тисяч євро щотижня – це вдвічі більше, ніж отримує зараз. За підписання нового контракту француз вимагає від МЮ статусу найоплачуванішого гравця команди. Півзахисник прагне отримувати навіть більше за Кріштіану Роналду.