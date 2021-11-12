Погба висунув ультиматум Манчестер Юнайтед

Поль Погба хоче заробляти більше за Кріштіану Роналду

Французький півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба назвав умови продовження співпраці з клубом.

Про це повідомляє L'Equipe.

Контракт 28-річного чемпіона світу завершується 30 червня 2022-го, а серед претендентів на Погба називають Ювентус і Реал. Хавбек може продовжити кар'єру на Олд Траффорд, але лише за певних умов.

Погба хоче заробляти 585 тисяч євро щотижня – це вдвічі більше, ніж отримує зараз. За підписання нового контракту француз вимагає від МЮ статусу найоплачуванішого гравця команди. Півзахисник прагне отримувати навіть більше за Кріштіану Роналду.

Раніше, Погба травмувався на тренуванні збірної Франції.