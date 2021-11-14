Відомі шість учасників фінальної частини Чемпіонату світу-2022

Чотири європейські збірні здобули путівки

Джерело - Чемпіон.

У листопаді та грудні 2022-го року у Катарі відбудеться 22-й Чемпіонат світу з футболу.

Нині відомі вже шість збірних, які зіграють у фінальній частині. Це Катар як господар змагань, Данія, Німеччина, Бельгія та Франція з Європи, а також Бразилія з Південної Америки.

Найближчим часом до них приєднаються ще 6 збірних з Європи, де повинен закінчитись груповий етап. Ще три збірних буде визначено в червні наступного року, коли відбудеться плей-оф відбору.

Додамо, що з Південної Америки напряму на ЧС виходять чотири збірних, команда, яка посяде п’яте місце, зіграє у міжконтинентальних стикових матчах, в яких також візьмуть участь по одному представнику від Азії, Північної Америки та Океанії.

В Азії наразі проходить третій етап відбору. З двох груп у фінальну частину вийдуть по дві найкращі збірні. Дві треті команди зіграють стиковий матч за право зіграти у міжконтинентальному плей-оф.

Північна Америка напряму делегує три збірні. В Африці відбір проходить у три етапи. Наразі відбувається другий - команди розділені на десять груп по чотири збірні. Переможець кожної групи виходить у третій раунд, в якому буде сформовано п’ять пар. Переможці цих пар і вийдуть на ЧС.