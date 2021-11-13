Джерело - Чемпіон.
Норвегія та Латвія не визначили сильнішого в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.
Чемпіонат світу 2022
Кваліфікація, 13 листопада
Група G
Нагадаємо, Фінляндія здобула виїзну перемогу над Боснією та Герцеговиною.
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Джерело - Чемпіон.
Норвегія та Латвія не визначили сильнішого в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.
Група G
Нагадаємо, Фінляндія здобула виїзну перемогу над Боснією та Герцеговиною.