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Норвегія - Латвія 0:0. Огляд матчу
#Норвегія, #Латвія, #Чемпіонат світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Норвегія та Латвія не визначили сильнішого в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Чемпіонат світу 2022
Кваліфікація, 13 листопада

Група G

Норвегія - Латвія 0:0

Нагадаємо, Фінляндія здобула виїзну перемогу над Боснією та Герцеговиною.

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