Норвегія опустилася на третє місце в турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

Норвегія та Латвія не визначили сильнішого в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Чемпіонат світу 2022

Кваліфікація, 13 листопада

Група G

Норвегія - Латвія 0:0

Нагадаємо, Фінляндія здобула виїзну перемогу над Боснією та Герцеговиною.