Минай не втратить фінансування після невдалих результатів.

Про це заявив президент клубу Валерій Пересоляк.

"Ми розуміємо, що маємо зобов'язання перед футболістами, працівниками клубу. Ми їх виконували і виконуватимемо. Ця вся інформація, яка була у ЗМІ – нісенітниця", - заявив функціонер.

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"На жаль, вони тиражують необґрунтовану та неперевірену інформацію. Чи є заборгованість? Є - ми маємо хороші результати перед нашими вболівальниками. От і все. Читав навіть, що Минай припиняє своє існування. Це все брехня. Минай був і буде", - сказав Пересоляк.