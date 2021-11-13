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Пересоляк: Інформація про те, що я перестав фінансувати Мінай – нісенітниця

Сьогодні 18:58 191 0
Минай не припинить існування
Пересоляк: Інформація про те, що я перестав фінансувати Мінай – нісенітниця
#Минай, #Пересоляк

Джерело - офіційний сайт Миная.

Минай не втратить фінансування після невдалих результатів.

Про це заявив президент клубу Валерій Пересоляк.

"Ми розуміємо, що маємо зобов'язання перед футболістами, працівниками клубу. Ми їх виконували і виконуватимемо. Ця вся інформація, яка була у ЗМІ – нісенітниця", - заявив функціонер.

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"На жаль, вони тиражують необґрунтовану та неперевірену інформацію. Чи є заборгованість? Є - ми маємо хороші результати перед нашими вболівальниками. От і все. Читав навіть, що Минай припиняє своє існування. Це все брехня. Минай був і буде", - сказав Пересоляк.

Раніше з'явилася інформація, що Пересоляк перестав фінансувати Минай.

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