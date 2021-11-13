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Екстренер Шахтаря хоче працювати в АПЛ

Сьогодні 10:29 178 0
Паулу Фонсека планує перебратися в АПЛ
Екстренер Шахтаря хоче працювати в АПЛ
#АПЛ

Джерело - sport.ua.

Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека, який з літа перебуває без роботи після відходу з Роми, все ще має на меті отримати роботу в одному з клубів англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє The Sun.

Фонсека хоче отримати в новому проєкті гроші та час на комплектацію складу, через що нещодавно відхилив кілька пропозицій.

Раніше Фонсеку пов'язували із призначенням у Тоттенгемі та Ньюкаслі, однак у результаті до підписання документів справа так і не дійшла.

Крім того, Фонсеку сватали в Астон Віллу, але португалець, за даними джерела, не вів предметних переговорів із цим клубом, оскільки той із самого початку був націлений на запрошення Стівена Джеррарда.

Раніше, Ньюкасл оголосив ім'я нового головного тренера.

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