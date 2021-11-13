Екстренер Шахтаря хоче працювати в АПЛ

Джерело - sport.ua.
Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека, який з літа перебуває без роботи після відходу з Роми, все ще має на меті отримати роботу в одному з клубів англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє The Sun.
Фонсека хоче отримати в новому проєкті гроші та час на комплектацію складу, через що нещодавно відхилив кілька пропозицій.
Раніше Фонсеку пов'язували із призначенням у Тоттенгемі та Ньюкаслі, однак у результаті до підписання документів справа так і не дійшла.
Крім того, Фонсеку сватали в Астон Віллу, але португалець, за даними джерела, не вів предметних переговорів із цим клубом, оскільки той із самого початку був націлений на запрошення Стівена Джеррарда.