Ньюкасл оголосив ім'я нового головного тренера

Угода розрахована до 2024 року

Джерело - Чемпiон.

Новим головним тренером Ньюкасла став Едді Гау.

Про це повідомляє офіційний сайт "сорок".

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Угода з 43-річним британським фахівцем розрахована до червня 2024 року. До слова, клуб розглядав кандидатури Антоніо Конте (Тоттенгем), Еріка Тен Гага (Аякс), Унаї Емері (Вільяреал) і Пауло Фонсеки (без клубу), але переговори з усіма перерахованими тренерами зірвалися з різних причин.

Нагадаємо, попереднім клубом Гау був Борнмут. Едді пройшов із Борнмутом шлях від Ліги 2 до АПЛ. Найвище досягнення в еліті – 9-те місце в сезоні 2016/17.

Ньюкасл після 11-ти турів посідає у турнірній таблиці АПЛ 19-ту сходинку, набравши всього 5 очок. 7 жовтня Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії домовився про придбання клубу у колишнього власника Майка Ешлі за 300 мільйонів фунтів.