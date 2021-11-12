Француз запізнився на тренування

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Усман Дембеле буде оштрафовано клубом.

Про це повідомляє журналіст ESPN Жорді Бланко.

Француз стане першим гравцем каталонського клубу, який отримає штраф, встановлений головним тренером команди Хаві.

Дембеле прибув на базу Барселони о 8:33, а найпізніший час, коли гравці могли з'явитися в комплексі – 8:30.

Тренування розпочалося о 10-й ранку, а за правилами, які встановив Хаві, футболісти мають приїжджати на базу за 1,5 години до заняття.

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