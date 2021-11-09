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Хаві ввів у Барселоні суворі правила

Сьогодні 17:57 1061 1
Нові вимоги до гравців і тренерів
Хаві ввів у Барселоні суворі правила

Джерело - Чемпiон.

Новий головний тренер Барселони Хаві приступив до роботи з командою. Наставник запровадив низку нових суворих правил для гравців команди.

Про це повідомляє AS.

Наприклад, гравці повинні приїжджати на базу щонайменше за півтори години до початку тренування, щоб поснідати та виконати індивідуальну роботу перед початком занять. Харчуватись гравці тепер мають на базі під наглядом дієтологів.

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При цьому суворі правила стосуються не лише гравців – члени тренерського штабу мають бути на базі за дві години до початку тренування. Також Хаві повернув систему штрафів, яку скасували після відходу з клубу Луїса Енріке. За повторні порушення суми штрафів зростають у геометричній прогресії.

Також гравці не повинні перебувати допізна поза домом за дві доби до матчу. Футболістам заборонені ризиковані, травмонебезпечні заняття. Для того, щоб у вільний час поїхати далеко за межі міста, гравцям буде потрібен дозвіл тренерського штабу.

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