Павелко: Гравці збірної України не користуються грошима платників податків

Збірна України не отримує фінансову допомогу від держави.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Щоразу, коли збірна показує негативний результат, люди пишуть: "Як вони погано грають за наші гроші. Куди йдуть наші податки?

Так і є, сам це відчуваю, бачу реакцію у соцмережах. Але хочу одразу заспокоїти – український футбол не має фінансування з державного бюджету. За 5 років підготовки нашої збірної до Євро-2020 було витрачено понад мільярд гривень, але жодної гривні з бюджету країни.

Так, були доходи від УЄФА, зокрема премія за виступ. Але це не компенсувало всю суму. У нас є бюджет, який складається з надходжень від УЄФА та ФІФА, спонсорів та партнерів. Але державних грошей там нема. Можу запевнити вболівальників, що наші футболісти, коли одержують премії, не користуються грошима платників податків.

Вони, навпаки, сплачують дуже великі податки. З усіх премій ми сплатили податки. Нас аудирують аудитори з BIG 4. Раніше це були KPMG, тепер це Ernst&Young. Ми дуже відкриті у цьому сенсі, всі наші фінансові доходи та витрати", - сказав Павелко.