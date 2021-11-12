Колос провів переговори з Григорчуком та Михайленком

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Колоса активно шукає нового головного тренера.
Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
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Декілька днів тому відбулася зустріч українського тренера Романа Григорчука із представниками Колосу. 56-річному українцю запропонували очолити клуб із Ковалівки, він узяв час на роздуми.
Наразі Колос призупинив розгляд усіх решти кандидатів.
Другим кандидатом є Дмитро Михайленко, із ним зустрічався президент команди Андрій Засуха.
Останнім місцем роботи Григорчука був солігорський Шахтар, Михайленко - Пафос.