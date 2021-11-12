 Колос провів переговори з Григорчуком та Михайленком | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України зіграла внічию з Болгарією у товариському матчі
Вчора 21:24 5517 3
Італія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:33 441
Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр
Сьогодні 12:19 17215 2
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 09:25 784
Італія прийме Швейцарію, Англія зіграє з Албанією. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 08:10 580
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:00 1429
Маліновський: У мене з Петраковим одна ціль
Вчора 23:57 1138
Петраков: Я задоволений командою і грою
Вчора 22:40 879
Уболівальники вибрали найкращого гравця збірної України у матчі з Болгарією
Вчора 22:25 904
Україна - Болгарія 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:11 1107 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Російські фанати влаштували масову бійку на матчі з Кіпром
Російські фанати влаштували масову бійку на матчі з Кіпром Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:41 649
Роналду вчить свого сина фірмовому святкуванню
Роналду вчить свого сина фірмовому святкуванню Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:45 522
Розрядив гармату: Степаненко потужним ударом зрівняв рахунок у матчі з Болгарією
Розрядив гармату: Степаненко потужним ударом зрівняв рахунок у матчі з Болгарією Віктор Слюсаренко
Вчора 21:10 1328
Холодний душ: Кирилов забив гол у ворота збірної України
Холодний душ: Кирилов забив гол у ворота збірної України Віктор Слюсаренко
Вчора 20:11 910
Два тренування на день: Шевченко активно розпочав роботу у Дженоа
Два тренування на день: Шевченко активно розпочав роботу у Дженоа Віктор Слюсаренко
Вчора 18:09 935
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:39 Футбол Погба висунув ультиматум Манчестер Юнайтед 60
15:33 Пряма трансляція Італія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE 441
15:24 ММА У Росії затримали брата Хабіба 121
15:23 Блог Тернер і Гобер влаштували бійку у матчі НБА 102
15:08 Футбол Агробізнес вирвав нічию у Краматорська в 18 турі Першої ліги 150
14:52 Футбол Бразилія – Колумбія 1:0. Огляд матчу 233
14:41 Хокей. УХЛ Дніпро очолив російський тренер 589
14:25 Футбол Мане травмувався у матчі за збірну Сенегалу 231
14:14 Футбол Колос провів переговори з Григорчуком та Михайленком 295
14:07 Блог Хаві активно бере участь у тренуванні Барселони 181
13:53 Футбол Німеччина - Ліхтенштейн 9:0. Огляд матчу 345
13:38 Баскетбол Ягупова оцінила сенсаційну перемогу над збірною Франції 302
13:25 Футбол Голкіпер Болгарії: Я не очікував, що Україна буде на такому високому рівні 321
13:13 Футбол Агуеро може завершити кар'єру 349
12:55 Футбол Ірландія - Португалія 0:0. Огляд матчу 213
12:50 Футбол Шарафутдінов: Вацко добре розуміється на футболі 351
12:44 Футбол Діалло тренується із першою командою Динамо 358
12:28 Футбол Збірна України оновила антирекорд у грі з Болгарією 540
12:24 Блог ФІБА припустила: Ягупова - найкраща баскетболістка світу 364
12:19 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр 17215 2
12:12 Хокей Гравці Сокола замінять представників Донбасу у збірній України 372
11:55 Футбол Греція - Іспанія 0:1. Огляд матчу 248
11:41 Футбол Бразилія достроково вийшла на ЧС-2022 329
11:25 Теніс Відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP 384
11:24 Блог Родрігес забив дивовижний гол у ворота Азербайджана 351

Колос провів переговори з Григорчуком та Михайленком

Сьогодні 14:14 295 0
Колос шукає нового головного тренера
Колос провів переговори з Григорчуком та Михайленком
#Колос

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Колоса активно шукає нового головного тренера.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Актуально: Шахтар розібрався з Колосом в УПЛ

Декілька днів тому відбулася зустріч українського тренера Романа Григорчука із представниками Колосу. 56-річному українцю запропонували очолити клуб із Ковалівки, він узяв час на роздуми.

Наразі Колос призупинив розгляд усіх решти кандидатів.

Другим кандидатом є Дмитро Михайленко, із ним зустрічався президент команди Андрій Засуха.

Останнім місцем роботи Григорчука був солігорський Шахтар, Михайленко - Пафос.

Коментарі ()