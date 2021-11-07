Шахтар розібрався з Колосом в УПЛ

Джерело - Чемпiон.
Шахтар здобув впевнену перемогу над Колосом у 14 турі української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:3.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 7 листопада
Колос - Шахтар 1:3 (1:2)
Голи: 15 Матвієнко, 0:2 - 25 Фернандо, 1:2 - 41 Ільїн, 1:3 - 72 Мудрик
Колос: Волинець, Саків (Ільїн 14), Петров, Лисенко (Олівейра 71), Мілько, Чорноморець, Чурко, Новак, Золотов (Ром 73), Богданов, Задоя (Сітчінава 83)
Шахтар: Трубін, Додо, Вітао (Кривцов 66), Антоніо, Марлос (Тете 66), Бондаренко (Майкон 75), Соломон (Мудрик 66), Патрік, Матвієнко, Ісмаїл, Фернандо (Дентіньо 85)
Попередження: Чорноморець 32, Лисенко 45, Новак 81 – Бондаренко 36, Патрік 47, Марлос 59, Фернандо 79