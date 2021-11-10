У Дженоа пояснили, чому обрали Шевченка

Керівництво Дженоа обрало українського тренера Андрія Шевченка, через його аналітичні здібності.

Про це сказав один із членів правління компанії 777Partners, яка нещодавно стала власником Дженоа, Джош Вондер.

"Як і у випадку з усіма рішеннями, які ухвалюються в бізнесі, це був нелегкий процес. Наш пошук проводився довго, і ми шукали відповідну людину, яка б допомогла клубу.

Ми вибрали Шевченка не за його ім'я, а за його мозок, за те, як він аналізує всі аспекти футболу. Ми зрозуміли, що він багато аналізує, працює, щоб стимулювати гравців із фізичної та психологічної точки зору. Він переконав нас у своїй чесності, ніхто не сказав нам нічого поганого про нього", - сказав Вондер.