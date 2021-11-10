У Дженоа пояснили, чому обрали Шевченка

Джерело - Чемпiон.
Керівництво Дженоа обрало українського тренера Андрія Шевченка, через його аналітичні здібності.
Про це сказав один із членів правління компанії 777Partners, яка нещодавно стала власником Дженоа, Джош Вондер.
"Як і у випадку з усіма рішеннями, які ухвалюються в бізнесі, це був нелегкий процес. Наш пошук проводився довго, і ми шукали відповідну людину, яка б допомогла клубу.
Ми вибрали Шевченка не за його ім'я, а за його мозок, за те, як він аналізує всі аспекти футболу. Ми зрозуміли, що він багато аналізує, працює, щоб стимулювати гравців із фізичної та психологічної точки зору. Він переконав нас у своїй чесності, ніхто не сказав нам нічого поганого про нього", - сказав Вондер.
Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб Дженоа. До цього, спеціаліст очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.