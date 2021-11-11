Захисник Динамо Олександр Караваєв є дуже корисним у плані атаки у збірній України.

Про це заявив Богдан Бутко.

"Ну Караваєв, я думаю, все-таки на атаку дуже корисний у цьому плані, тому в цій грі можливо і він знадобиться. Хоча Тимчик дуже хорошого рівня гравець, і в нього швидкість така сама, як і в Караваєва, пристойна. Вибір вже від тренера залежатиме. Те, що було дві помилки у Караваєва у грі з Казахстаном, не показник.

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Усі кажуть, що в нього кращі якості в атаці, можливо, це й так. Але він і в захисті добрий. Можливо зараз гра на гру не доводиться, тому сьогодні у Караваєва були помилки, завтра у Тимчика, потім у когось ще.

Головне зараз якийсь результат приніс гравець в цю останню гру, і це буде правильно", - зазначив Бутко.