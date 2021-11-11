Нападник Бенфіки Роман Яремчук є лідером нинішньої збірної України.

Про це заявив колишній гравець збірної України Іван Гецко.

"Яремчук - це людина, яка вже з ім'ям, людина, яка вже показала себе в Європі. Насправді сьогодні я вважаю, що це лідер національної збірної України. Це не просто лідер своєї збірної, він ще й лідер своєї команди, де грає, клубу європейського рівня. Це висококласний футболіст, котрий надалі може показати великі здобутки. Я його вважаю, що він може заграти десь на рівні Андрія Шевченка.

Що стосується Довбика, теж непоганий гравець, більше б йому впевненості, більше ігрової практики давали.

Сікана тягне Петраков. Ну Сікан, я вважаю, він непоганий хлопчина, він чудово володіє всіма футбольними даними, у нього є дані, і швидкість, і чуття гола, і забивні моменти, все йому притаманне. Можливо він ще молодий і це відіграє велику роль. Хоча тренер йому довіряє, значить він заслуговує на місце у складі, заслуговує на те, що він перебуває у збірній України", - зазначив Гецко.