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Гецко: Яремчук може заграти на рівні Шевченка

Сьогодні 15:01 111 0
Ексгравець - оцінив потенціал нападників збірної України
Гецко: Яремчук може заграти на рівні Шевченка
#Гецко

Джерело - Чемпіон.

Нападник Бенфіки Роман Яремчук є лідером нинішньої збірної України.

Про це заявив колишній гравець збірної України Іван Гецко.

"Яремчук - це людина, яка вже з ім'ям, людина, яка вже показала себе в Європі. Насправді сьогодні я вважаю, що це лідер національної збірної України. Це не просто лідер своєї збірної, він ще й лідер своєї команди, де грає, клубу європейського рівня. Це висококласний футболіст, котрий надалі може показати великі здобутки. Я його вважаю, що він може заграти десь на рівні Андрія Шевченка. 

Що стосується Довбика, теж непоганий гравець, більше б йому впевненості, більше ігрової практики давали. 

Сікана тягне Петраков. Ну Сікан, я вважаю, він непоганий хлопчина, він чудово володіє всіма футбольними даними, у нього є дані, і швидкість, і чуття гола, і забивні моменти, все йому притаманне. Можливо він ще молодий і це відіграє велику роль. Хоча тренер йому довіряє, значить він заслуговує на місце у складі, заслуговує на те, що він перебуває у збірній України", - зазначив Гецко.

Раніше, стала відома заявка України на матч із Болгарією.

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