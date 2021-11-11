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Без Шапаренка і Забарного. Відома заявка України на матч із Болгарією

Сьогодні 10:36 460 0
Без Шапаренка і Забарного. Відома заявка України на матч із Болгарією

Джерело - Чемпiон.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков обрав 23-х футболістів, які матимуть шанс зіграти у спарингу з Болгарією.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб відсіяв двох представників Динамо Ними стали Микола Шапаренко та Ілля Забарний.

Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр

Заявка збірної України на матч із Болгарією:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Георгій Бущан (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар Донецьк), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – Динамо Київ), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Денис Гармаш (Динамо Київ).

Матч Україна – Болгарія стартує о 19:30. 

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