Ньюкасл має намір підписати лідера Наполі

Орієнтовна вартість Інсіньє становить €48 мільйонів.

Джерело - Чемпiон.

Форвард Наполі Лоренцо Інсіньє може продовжити кар'єру в Англії.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, 30-річного італійця має намір підписати Ньюкасл.

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Футболіст може перебратися до нового клубу на правах вільного агента наступного літа.

Цього сезону футболіст провів за італійську команду 14 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Орієнтовна вартість Інсіньє становить €48 мільйонів.