Ньюкасл має намір підписати лідера Наполі

Джерело - Чемпiон.
Форвард Наполі Лоренцо Інсіньє може продовжити кар'єру в Англії.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, 30-річного італійця має намір підписати Ньюкасл.
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Футболіст може перебратися до нового клубу на правах вільного агента наступного літа.
Цього сезону футболіст провів за італійську команду 14 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.
Орієнтовна вартість Інсіньє становить €48 мільйонів.