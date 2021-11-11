До основного складу Зорі приєдналися ключові гравці

Джерело - Чемпiон.

Гравці луганської Зорі після трьох вихідних днів зібралися на учбово-тренувальній базі та приступили до тренувань.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Долучилися після травм до тренувального процесу Владислав Кабаєв, Артем Громов та Єгор Назарина, але, як зазначив на прессконференції після гри з Вересом Віктор Скрипник, програма підготовки вищезазначених футболістів поки буде індивідуальною.

Оскільки команда мала дуже щільний графік, то було вирішено не проводити товариських зустрічей. Команда обмежиться лише тренуваннями.

Наступний матч Зоря проведе на виїзді проти футбольного клубу "Львів". Гра відбудеться у суботу 20 листопада і розпочнеться о 14 годині.