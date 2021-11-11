Шарафутдінов: Зняв капелюх перед Суркісом

Джерело - fanday.net.
Колишній коментатор В'ячеслав Шарафутдінов спокійно ставиться до Григорія та Ігоря Суркісів.
Про це заявив екскоментатор.
"До Суркісів ставлюся спокійно. Хоча вони використали різні методи. Ми всі пам'ятаємо шуби тощо. Я з Григорієм Суркісом спілкувався кілька разів. Зрозуміло, що він динамівець до мозку кісток, а він розумів, хто такий я.
А коли я спілкувався з Суркісом-молодшим, то він був таким собі п'яницею та картярем. Також спілкувався з їхнім покійним батьком - дуже розумний та солідний мужик. Любив футбол та лікарем був найсильніший. Коли я прочитав його трудові та військові подвиги, зняв перед ним капелюх", - зазначив Шарафутдінов.
Раніше, Шарафутдінов заявив, що Андронов продався братам Суркісам.