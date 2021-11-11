Шарафутдінов: Зняв капелюх перед Суркісом

Колишній коментатор В'ячеслав Шарафутдінов спокійно ставиться до Григорія та Ігоря Суркісів.

Про це заявив екскоментатор.

"До Суркісів ставлюся спокійно. Хоча вони використали різні методи. Ми всі пам'ятаємо шуби тощо. Я з Григорієм Суркісом спілкувався кілька разів. Зрозуміло, що він динамівець до мозку кісток, а він розумів, хто такий я.

А коли я спілкувався з Суркісом-молодшим, то він був таким собі п'яницею та картярем. Також спілкувався з їхнім покійним батьком - дуже розумний та солідний мужик. Любив футбол та лікарем був найсильніший. Коли я прочитав його трудові та військові подвиги, зняв перед ним капелюх", - зазначив Шарафутдінов.