Україна - Болгарія 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

55' Маліновський пробивав зі штрафного, але голкіпер потягнув цей удар.

54' Пішла подача зі стандарту, але ніхто з гостей за м'яч зачепитися не зміг.

53' Кривцов на фланзі сфолив, небезпечний штрафний для болгарської збірної!

52' Кірілов виходив один на один, але вдалося Різнику і захисникам заблокувати його удар.

51' Тепер Яремчук зважився на дальній удар, однак трохи повз ворота пролетів м'яч.

50' Зінченко пробивав з-за меж штрафного майданчика, але влучив у стійку.

48' Також зміни в складі гостей. Мінчев та Вутсов вийшли замість Ілієва та Михайлова.

47' Заміни в складі збірної України відбулися. Замість Довбика, Сидорчука та Бущана на поле вийшли Яремчук, Степаненко та Різник.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна України мінімально поступається Болгарії завдяки голу Кірілова та 6 сейвам Михайлова!

45' Ще один гольовий шанс мала збірна України! Спочатку Зубков небезпечно пробивав, а потім Довбик намагався добити, але голкіпер суперників потягнув усі удари!

45' Одну хвилину додав суддя до першого тайму!

45' Маліновський пробивав, але трохи вище воріт пролетів м'яч.

43' Небезпечний стандарт заробив Довбик перед штрафним майданчиком суперника. Усним попередження обмежився арбітр у цій ситуації.

41' Тимчик зараз небезепечно прострілював на Довбика, але Артем з декілької метрів пробив повз ворота.

39' Зубков виконував простріл на Ярмоленка, але знову захисники збірної Болгарії перехопили м'яч.

37' Небезпечно Зубков виходив один на один, але в останній момент його удар заблокував захисник.

35' Гол! Збірна Болгарії забиває! Матвієнко невдало вибив м'яч, Кірілов виграв боротьбу в Тимчика і пробив повз Бущана.

33' Знову наші гравці заволоділи м'ячем і розвивають свою позиційну атаку.

31' Маліновський намагався розрізним пасом знайти у штрафному майданчику Довбика, але засильною вийшла передача і м'яч пішов за межі поля.

29' Заволоділи зараз м'ячем болгари, але до ударів справа не доходить.

27' Маліновський виконував подачу на Довбика, але Артем трохи не дістався головою до м'яча.

26' Зубков наважився на удар з дальньої дистанції. Голкіпер не втримав м'яч у руках, але Ярмоленко та Довбик не встигли на добивання.

25' Пробив зі штрафного Маліновський, але удар Руслана пішов вище воріт.

24' Зубков проривався до штрафного майданчика, але його зупинив Туріцов. Жовта картка для захисника збірної Болгарії.

22' Знову двічі подавали українці з кута поля, але на другому поверсі болгари успішніше грають.

20' Маліновський класно знайшов Ярмоленка розрізним пасом, але удар Андрія від рикошета пішов на кутовий.

19' Двічі виконували корнер гравці збірної України, але гості відбилися.

18' Втікали у контратаку українці, Зінченко пробивав по воротах, але його удар заблокували, потім Соболь прострілював, але лише кутовий заробив.

16' Забив Довбик після прострілу від Тимчика, але арбітр зафіксував офсайд.

15' Знову після прострілу Ярмоленка українці по воротах пробивали, але голкіпер суперника знову рятує свою команду.

14' Заміна в господарів. Замість травмованого Йорданова на поле вийшов Туріцов.

13' Йорданов отримав по ногах від суперника та опинився на газоні. Медики на полі.

12' Ярмоленко накрутив на фланзі захисника і подав на Зубкова, але Олександр головою пробив трохи вище воріт.

10' Ярмоленко помилився з передачею на Маліновського і в підсумку Тимчик порушив правила зупиняючи потенційну атаку гостей.

9' Знову Ярмоленко виконував простріл у центр штрафного майданчика, Зінченко головою пробив, але заслабко вийшло голкіпер забрав м'яч у руки.

7' Ярмоленко увірвався у штрафний майданчик і прострілював у центр, але нікого з партнерів тут не опинилося.

6' Подавали болгари з кутового, але знову захист збірної України грає надійно.

4' Намагалися гості відповісти, але простріл з правого флангу був успішно заблокований.

2' Відразу небезпечний момент від нашої збірно. Подача ліворуч на Зінченка пішла, Олександр пробив з льоту, але трохи вище воріт пішов м'яч.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України!

Лунає гімн Болгарії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Україна: Бущан – Матвієнко, Кривцов, Соболь – Тимчик, Сидорчук, Маліновський, Зінченко – Ярмоленко (к), Зубков – Довбик

Болгарія: Михайлов (к) – Йорданов, А. Хрістов, Дімітров, Велковскі – Кірілов, Р. Цонєв, Б. Цонев, Недєлєв – Десподов, А. Ілієв

Збірна України зіграє товариський матч проти Болгарії.

Поєдинок відбудеться у четвер, 11 листопада, на стадіоні Чорноморець у Одесі. Початок о 19:30 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:15.