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Футболістку ПСЖ підозрюють у навмисному нанесенні травм одноклубниці

Сьогодні 23:10 47 0
Дівчина найняла людей, які побили конкурентку за місце у складі.
Футболістку ПСЖ підозрюють у навмисному нанесенні травм одноклубниці

Джерело - Чемпiон.

Футболістку ПСЖ та збірної Франції Амінату Діалло взяли під варту, через підозри у спробі травмувати одноклубницю Хейру Хамрауї.

Про це повідомляє GFFN з посиланням на L`Equipe.

Дівчина найняла людей, які побили конкурентку за місце у складі.

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Повідомляється, що Діалло найняла двох чоловіків у масках, які витягли Хамрауї з машини та побили дівчину по ногах.

Інцидент стався 4 листопада напередодні матчу ПСЖ 9 листопада з мадридським Реалом у рамках жіночої Ліги Чемпіонів.

Хамрауї не змогла взяти участь у матчі через отримані пошкодження.

Також повідомляється, що кільком дівчатам зі складу "парижан" також надходили погрози напередодні нападу.

Матч проти Реала закінчився на користь ПСЖ (4:0). Діалло відіграла 89 хвилин, після чого її замінили.

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