Головний тренер збірної Чехії захворів на коронавірус

Шилгави пішов на самоізоляцію

Джерело - Чемпiон.

Національна команда Чехії у матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 буде без головного тренера Ярослава Шилгави. 60-річний фахівець захворів на COVID-19

Про це повідомляє офіційний сайт збірної.

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Шилгави пішов на самоізоляцію і змушений пропустити листопадовий цикл команди. 11 листопада чехи зіграють контрольний матч проти збірної Кувейту, а 16 листопада – вирішальний поєдинок відбору до ЧС-2022 проти збірної Естонії.