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Україна - Болгарія: анонс і прогноз контрольного матчу

Сьогодні 18:31 1484 0
Україна - Болгарія: анонс і прогноз контрольного матчу
#Україна, #Болгарія, #Петраков, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Контрольний матч

11 листопада

Україна - Болгарія
Стадіон: Чорноморець (Одеса)

У четвер, 11 листопада, збірна України зіграє контрольний поєдинок проти Болгарії. Початок - о 19:30 за київським часом.

Україна

Синьо-жовта команда готується до вирішальної гри проти збірної Боснії і Герцеговини. Велика кількість нічиїх значно ускладнила Україні шлях на Чемпіонат світу-2022, але наші футболісти досі зберігають шанси на вихід до плей-оф відбору.

Втім, скоріш за все, підопічним Олександра Петракова в заключному матчі кваліфікації на полі боснійців доведеться грати виключно на перемогу. Спаринг проти болгарів на цьому тлі виглядає полігоном для підготовки до ключового поєдинку кваліфікації.

Окремо варто відзначити повернення до збірної України Руслана Маліновського, у якого був конфлікт із в. о. головного тренера. Також важливими змінами, як порівняти із попереднім збором національної команди, є виклик Дениса Гармаша та Віктора Коваленка. Футболіст Динамо сподобався Петракову своїми виступами на позиції центрального нападника за клуб, а півзахисник Спеції став основним у своїй команді, відзначаючись результативними діями. Суттєва втрата - Віталій Миколенко, який зазнав травми.

Серйозної ротації у грі з болгарами не варто очікувати. Про це заявив напередодні наш наставник, а тому можна передбачити, що на поле вийде склад, який буде досить близьким до основного варіанту.

Болгарія

Наші суперники вже втратили всі шанси вийти на ЧС через свою відбіркову групу - Італія та Швейцарія є недосяжними для решти збірних. Болгарам залишилося провести у кваліфікації єдиний матч проти швейцарців.

Передбачити склад підопічних Ясена Петрова на поєдинок проти України досить важко, до того ж в подібних іграх нас цікавить виключно своя команда.

Пряма мова

Олександр Петраков:

"Контрольний матч із Болгарією – важливий. Готуємося до Боснії та Герцеговини. Дуже важливий цей спаринг. А про завдання я говорити не буду. Завтра все побачите. Хочемо, щоб одесити прийшли і нас підтримали. У Львові була гарна атмосфера. Перед важливою грою проти Боснії потрібна підтримка".

Факти:

- Україна та Болгарія зустрічалися 4 рази (3 перемоги наших та 1 нічия);

- усі матчі між цими збірними були товариськими;

- востаннє Україна грала в Одесі 12 листопада 2016 року проти Фінляндії у віідборі до ЧС-2018 (перемога - 1:0).

Орієнтовний склад

Україна: П'ятов - Забарний, Кривцов, Матвієнко - Соболь, Шапаренко, Зінченко, Тимчик - Маліновський, Яремчук, Ярмоленко

Болгарія: Караджов - Велковскі, Христов, Христов, Туріцов - Недєлєв, Цонев, Ілієв, Чочев - Ілієв, Десподов

Прогноз букмекерів:

Явним фаворитом гри є Україна - на її перемогу дають коефіцієнт 1.64, на нічию - 3.9, на Болгарію - 5.5.

Прогноз Чемпіона: 2:1.

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