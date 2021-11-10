На матчі Україна – Болгарія очікується понад 10 тисяч уболівальників

Джерело - Чемпiон.

11 листопада, збірна України в Одесі проведе товариський матч з командою Болгарії. Як очікують в УАФ, на грі будуть присутні близько 10-11 тисяч уболівальників.

Про це йдеться на офіційному сайті асоціації футболу.

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Нагадаємо, що згідно з ковід-обмеженнями, на гру з болгарами може бути заповнено дві третини стадіону Чорноморець (18 із 27 тисяч місць).

При цьому вболівальник повинен мати при собі документ про вакцинацію, свіжий негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку від лікаря про наявність антигену.

Також наголошується, що для зручності вболівальників перед стадіоном працюватимуть три пункти, в яких можна буде зробити експрес-тест.