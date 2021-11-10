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Збірна України провела передматчеве тренування на стадіоні Чорноморець в Одесі.

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11 листопада на стадіоні Чорноморець в Одесі в товариському матчі зустрінуться національні команди України та Болгарії. Вранці 12 листопада українська команда планує повернутися до Києва, де продовжить підготовку до вирішального поєдинку відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини, що відбудеться 16 листопада у Зениці.

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