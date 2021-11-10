Спортивний директор Ліверпуля покине клуб

Джерело - Чемпiон.
Спортивний директор Ліверпуля Майкл Едвардс залишить клуб улітку.
Про це повідомляє пресслужба "червоних".
Джуліана Ворда, який працює його помічником, підвищать на посаді після відходу Едвардса.
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Майкл не планує працювати у Ньюкаслі, повідомляє The Telegraph. "Сороки" виявляли інтерес до нього, але менеджер повідомив, що працювати там не планує
Майкл Едвардс знаходиться у структурі Ліверпуля з 2011 року. При ньому на посаді спортивного директора до клубу приєдналися Мохамед Салах, Садіо Мане, Алісон, Ван Дейк та інші, а також продали Коутіньо.