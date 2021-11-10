Металіст 1925 першим з українських клубів запустить NFT-картки

NFT буде у вигляді унікальних карток з гравцями

Джерело - metalist1925.

Харківський Металіст 1925 стане першим українським клубом, який спільно з компанією Blocksport запустить свої NFT.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Клуб представить свої перші NFT у вигляді унікальних карток з гравцями.

Важливо: Петраков прокоментував призначення Шевченка в Дженоа

NFT - це унікальні цифрові предмети як фото, картки, відео моменти та інші колекційні речі. Їх неможливо підробити, тому що кожен предмет має свій унікальний запис коду в блокчейн системі.

Blocksport – це швейцарська SportsTech компанія, що спеціалізується на діджиталізації та токенізації спорту та кіберспорту, вона пропонує клієнтам додатки для вболівальників, випуск NFT та фан-токенів на власній платформі.

Придбати NFT "жовто-синіх" уболівальники зможуть насамперед на NFT платформі Blocksport, а також пізніше в клубному додатку.