Петраков прокоментував призначення Шевченка в Дженоа

Наставник збірної про свого попередника

Джерело - Чемпiон.

Вся національна команда України дуже пишається призначенням Андрія Шевченка головним тренером в Дженоа.

Про це сказав наставник збірної Олександр Петраков.

"Вся команда, гравці та тренерський штаб бажають Андрію Миколайовичу успіхів в Італії, ми віримо у нього. Ми дуже пишаємось тим, що він очолив команду Серії А", - сказав Петраков.

Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб Дженоа. До цього, спеціаліст очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.