Команда Ярмоленка шукає заміну захиснику

Джерело - Чемпiон.
Лондонський Вест Гем активно шукає заміну для травмованого 33-річного італійського центрального захисника Анджело Огбонни.
Про це повідомляє Football League World.
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Футболіст пропустить тривалий термін після поєдинку чемпіонату Англії проти Ліверпуля (3:2) через пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна.
Вест Гем спостерігає за 24-річним англійцем Даелом Фраєм з Мідлсбро і 25-річним англійцем Робертом Дікі з Квінз Парк Рейнджерс.
Перехід одного з цих гравців може відбутися у січневе трансферне вікно.