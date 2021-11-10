Команда Ярмоленка шукає заміну захиснику

Гравець пропустить тривалий термін

Джерело - Чемпiон.

Лондонський Вест Гем активно шукає заміну для травмованого 33-річного італійського центрального захисника Анджело Огбонни.

Про це повідомляє Football League World.

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Футболіст пропустить тривалий термін після поєдинку чемпіонату Англії проти Ліверпуля (3:2) через пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна.

Вест Гем спостерігає за 24-річним англійцем Даелом Фраєм з Мідлсбро і 25-річним англійцем Робертом Дікі з Квінз Парк Рейнджерс.

Перехід одного з цих гравців може відбутися у січневе трансферне вікно.