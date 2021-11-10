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Дембеле влітку може перейти у Манчестер Сіті

Сьогодні 15:42 195 0
Усман Дембеле влітку може змінити клуб
Дембеле влітку може перейти у Манчестер Сіті
#Барселона, #Дембеле

Джерело - sport.ua.

Вінгер Барселони та збірної Франції Усман Дембеле наступного літа перейти у Манчестер Сіті.

Про це розповів Sport.es.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола дуже хотів підписати футболіста, але клуб не міг собі цього дозволити через правила фінансового Fair Play.

Барселона також пропонувала варіант обміну за участі 26-річного англійського вінгера "городян" Рахіма Стерлінга, але футболіст дав зрозуміти, що хоче залишитися в манчестерському клубі.

Контракт Дембеле з Барселоною розрахований до літа 2022 року, після чого гравець стане вільним агентом. Цього сезону Дембеле провів за Барселону лише один матч через травму. Орієнтовна вартість Дембеле становить 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Дембеле узгодив новий контракт з Барселоною.

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