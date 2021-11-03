Дембеле узгодив новий контракт з Барселоною

Француз не покине клуб

Барселона та вінгер Усман Дембеле близькі до домовленості про продовження контракту.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Сторони розраховують оформити угоду вже цього місяця.

Поки що немає остаточної домовленості про термін нового договору. Один з обговорюваних варіантів – продовження на три роки з опцією пролонгації ще на один.

24-річний хавбек готовий погодитись на зниження зарплати у порівнянні з тим, що він отримує за нинішнім контрактом.

Компенсувати фінансові втрати він зможе різними бонусами за досягнення певних цілей.

Нагадаємо, Барселона погрожує Дембеле відстороненням від команди.