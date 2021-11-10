Джеко може пропустити матч зі збірною України

Джерело - sportarena.com.
Нападник збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко може пропустити заключні матчі відбору на чемпіонат світу-2022.
Про це повідомляє sportsport.ba.
Джеко зазнав травми в останньому матчі Інтера проти Мілана і не тренувався з національною командою цього тижня. Сьогодні та завтра форвард має пройти додаткове обстеження.
У заключних матчах кваліфікації чемпіонату світу боснійці зіграють із Фінляндією (13 листопада) та Україною (16 листопада).
Нагадаємо, збірна України розпочала підготовку до листопадових матчів.