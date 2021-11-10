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Джеко може пропустити матч зі збірною України

Сьогодні 10:13 303 0
Нападник відновлюється від травми
Джеко може пропустити матч зі збірною України
#Джеко, #Україна

Джерело - sportarena.com.

Нападник збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко може пропустити заключні матчі відбору на чемпіонат світу-2022.

Про це повідомляє sportsport.ba.

Джеко зазнав травми в останньому матчі Інтера проти Мілана і не тренувався з національною командою цього тижня. Сьогодні та завтра форвард має пройти додаткове обстеження.

У заключних матчах кваліфікації чемпіонату світу боснійці зіграють із Фінляндією (13 листопада) та Україною (16 листопада).

Нагадаємо, збірна України розпочала підготовку до листопадових матчів.

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