Керівництво Манчестер Юнайтед підшукало заміну Сульшеру у Росії

Керівництво Манчестер Юнайтед підготувало план Б

Керівництво Манчестер Юнайтед може запросити екстренера РБ Лейпциг і Шальке Ральфа Рагніка на заміну Уле Гуннару Сульшер.

Про це повідомляє The Sun.

Німецький фахівець вже 3 роки не займається тренерською діяльністю, а влітку погодився стати керівником зі спорту та розвитку московського Локомотива. Втім, пропозиція Манчестер Юнайтед може спокусити Рангніка повернутися на тренерський місток.

Після 11 турів МЮ посідає шосту сходинку АПЛ. Контракт Сульшера з "червоними дияволами" розрахований до літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не планує звільняти Сульшера.