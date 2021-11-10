Франсішку Трінкау може повернутися у Барселону

Атакувальний півзахисник Франсішку Трінкау може повернутися до Барселони у січні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Новий головний тренер каталонської команди Хаві попросив керівництво синьо-гранатових вивчити можливість достроково закінчити оренду 21-річного хавбека.

Португалець влітку був орендований Вулвергемптоном на один рік із правом викупу. Хаві вважає, що Трінкау може підсилити Барсу вже протягом цього сезону.

Англійський клуб сплатив за оренду гравця 6 млн євро. Тому якщо Барселона все ж таки вирішить повернути його, Вулвергемптоном отримає ці гроші назад.

Нагадаємо, стали відомі терміни відновлення Фаті.