Стали відомі терміни відновлення Фаті

Джерело - isport.ua.
Травма півзахисника Барселони Ансу Фаті виявилася не такою серйозною, як вважалося спочатку.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Фаті отримав пошкодження двоголового м'яза лівого стегна у матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії з Сельтою (3:3).
Передбачалося, що на відновлення 19-річному футболісту буде потрібно від чотирьох до шести тижнів, але він зможе повернутися у стрій менш ніж за три тижні.
Цього сезону Фаті провів у складі Барселони у всіх турнірах вісім матчів, у яких забив чотири голи.
Нагадаємо, три ТОП-клуби намагалися підписати зірку Барселони.