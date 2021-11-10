Стали відомі терміни відновлення Фаті

Гравець може відновитися за три тижні

Травма півзахисника Барселони Ансу Фаті виявилася не такою серйозною, як вважалося спочатку.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Фаті отримав пошкодження двоголового м'яза лівого стегна у матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії з Сельтою (3:3).

Передбачалося, що на відновлення 19-річному футболісту буде потрібно від чотирьох до шести тижнів, але він зможе повернутися у стрій менш ніж за три тижні.

Цього сезону Фаті провів у складі Барселони у всіх турнірах вісім матчів, у яких забив чотири голи.

Нагадаємо, три ТОП-клуби намагалися підписати зірку Барселони.