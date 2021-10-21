Три ТОП-клуби намагалися підписати зірку Барселони

Ансу Фаті вирішив залишитись у Барселоні

Відразу три європейських ТОП-клуби намагалися підписати 18-річного вінгера Барселони Ансу Фаті до того, як він продовжив контракт із каталонським клубом.

Про це повідомляє Cope.

Зі своїми пропозиціями на футболіста вийшли Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і ПСЖ.

Сам Фаті підтвердив, що отримував пропозиції від інших клубів. За неофіційною інформацією, вони пропонували гравцеві вдвічі більшу зарплату.

Фаті — вихованець Барселони. У поточному сезоні футболіст провів за каталонський клуб 5 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Контракт Фаті з Барселоною розрахований до літа 2027 року. Орієнтовна вартість вінгера становить 60 млн євро.

Раніше, Барселона у третьому турі Ліги чемпіонів вдома обіграла київське Динамо (1:0).