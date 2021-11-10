У Баварії сплах коронавірусу

Баварія 23 листопада зіграє з Динамо у Лізі чемпіонів

Відразу декілька гравців Баварії було поміщено на карантин.

Про це повідомляє видання Bild.

За інформацією джерела, коронавірусна інфекція була виявлена ​​у захисника Ніколаса Зюле, коли той перебував у розташуванні збірної Німеччини. Разом із ним на самоізоляцію відправили трьох його одноклубників – Йозуа Кімміха, Сержа Гнабрі та Джамала Мусіала.

До того ж на карантині ще знаходиться камерунський форвард Баварії Ерік-Шупо Мотінг.

Також COVID-19 було виявлено у лавах другої команди мюнхенців, через що молодих гравців звідти поки що не залучають до тренувального процесу.

Таким чином, у розпорядженні Юліана Нагельсманна наразі знаходиться лише 4 польові гравці.

Раніше, гравець збірної Німеччини здав позитивний тест на коронавірус.