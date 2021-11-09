Гравець збірної Німеччини здав позитивний тест на коронавірус

Футболіст повністю вакцинований

Джерело - Чемпiон.

Захисник мюнхенської Баварії Ніклас Зюле сдав позитивний тест на коронавірус у розташуванні збірної Німеччини.

Про це повідомляє Bild.

Німецький футбольний союз повідомив, що футболіст, ім'я якого не називається, склав позитивний тест на COVID-19 та був негайно ізольований. За інформацією видання - це саме Зюле. У нього немає симптомів хвороби, він повністю вакцинований. Четверо інших гравців збірної Німеччини, які були класифіковані як ті, що контактували, попри негативні тести, також були відправлені на карантин. Серед них були Карім Адейємі, Джамал Мусіала, Серж Гнабрі та Йозуа Кімміх.

Решта гравців національної збірної та тренерський штаб, які здали негативні тести, готуватимуться до майбутніх матчів відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року.