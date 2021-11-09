Збірна України розпочала підготовку до листопадових матчів

Гравці провели перше тренування

Джерело - УАФ.

Національна збірна провела перше тренування на зборі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Заняття відбулося на полі НТК ім. В. Баннікова. У ньому взяли участь усі 25 гравців, присутніх у таборі головної команди країни.

Вечірнє заняття розпочалося зі звернення головного тренера Олександра Петракова, який наголосив на важливості підготовки до вирішального матчу групової стадії відбору. Після цього всі гравці виконали комплекс вправ для розігріву м’язів під керівництвом тренера з фізичної підготовки Івана Баштового.

Завершилось тренування двосторонньою грою — для відчуття ігрового тонусу та змагального характеру.

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