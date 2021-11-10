Колишньому коментатору В'ячеславу Шарафутдінову з останніх трансферів Шахтаря сподобався лише нападник Траоре.

Про це заявив екскоментатор.

"Чи вболіваю за Шахтар? Ні, я просто спостерігаю. Мені не подобається трансферна політика Шахтаря. Проти італійського тренера я нічого не маю, але набрали незрозумілих гравців. Центральний захисник Марлон мені не подобається. Подивився статистику Педріньйо за Бенфіку. У нього там жодної результативної дії. Мда, сильне придбання.

З останніх трансферів мені сподобався лише нападник Траоре. Цей хлопець мені симпатичний, але, на жаль, він зазнав травми. Тайсона та Марлоса треба було давно відправити, - зазначив Шарафутдінов.