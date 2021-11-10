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Шарафутдінов: Мені не подобається трансферна політика Шахтаря

Сьогодні 11:25 267 0
Екскоментатор - про роботу нового наставника гірників
Шарафутдінов: Мені не подобається трансферна політика Шахтаря
#Шарафутдінов, #Шахтар

Джерело - Fanday.

Колишньому коментатору В'ячеславу Шарафутдінову з останніх трансферів Шахтаря сподобався лише нападник Траоре.

Про це заявив екскоментатор.

"Чи  вболіваю за Шахтар? Ні, я просто спостерігаю. Мені не подобається трансферна політика Шахтаря. Проти італійського тренера я нічого не маю, але набрали незрозумілих гравців. Центральний захисник Марлон мені не подобається. Подивився статистику Педріньйо за Бенфіку. У нього там жодної результативної дії. Мда, сильне придбання.

З останніх трансферів мені сподобався лише нападник Траоре. Цей хлопець мені симпатичний, але, на жаль, він зазнав травми. Тайсона та Марлоса треба було давно відправити, - зазначив Шарафутдінов.  

Раніше, Шарафутдінов заявив, що Андронов продався братам Суркісам.

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