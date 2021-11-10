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Дані Алвес хоче повернутися у Барселону

Сьогодні 08:58 309 0
Дані Алвес хоче завершити кар'єру у Барселоні
Дані Алвес хоче повернутися у Барселону
#Алвес

Джерело - isport.ua.

Колишній захисник Барселони Дані Алвес хоче повернутися до Барселони, де планує завершити кар'єру.

Про це розповів Ніколо Скіра.

Переговори між 38-річним футболістом та каталонським клубом уже стартували, сторони запланували зустріч на найближчі дні.

При цьому зазначається, що новий головний тренер клубу Хаві та президент клубу Жуан Лапорта також не проти повернення гравця, оскільки досвідчений бразилець міг би стати прикладом для молодих футболістів.

Нагадаємо, що Дані Алвес виступав за Барселону з 2008 до 2016 року. 

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