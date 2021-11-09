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Хаві звільнив тренера з фізпідготовки та фізіотерапевта

Сьогодні 22:33 138 0
Новий тренер Барселони починає кадрові зміни
Хаві звільнив тренера з фізпідготовки та фізіотерапевта

Джерело - ua-football.

Хаві провів перші кадрові перестановки після призначення головним тренером Барселони: було звільнено фізіотерапевта та тренера з фізпідготовки.

Про це повідомляє AS.

Їхні місця займуть Карлес Ногейра, який працював з Хаві в Аль-Садді, та Іван Торрес.

Хуанхо Брау обіймав посаду головного фізіотерапевта основної команди Барселони, а Альберта Роке працював у клубі тренером з фізпідготовки.

Раніше повідомлялося, що Хаві та директор синьо-гранатових Матеу Алемані незадоволені роботою медичного штабу Барси.

Нагадаємо, Хаві провів перше тренування з командою та вперше поспілкувався з гравцями. Контракт іспанського фахівця розраховано до літа 2024 року.

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