Хаві звільнив тренера з фізпідготовки та фізіотерапевта

Новий тренер Барселони починає кадрові зміни

Хаві провів перші кадрові перестановки після призначення головним тренером Барселони: було звільнено фізіотерапевта та тренера з фізпідготовки.

Про це повідомляє AS.

Їхні місця займуть Карлес Ногейра, який працював з Хаві в Аль-Садді, та Іван Торрес.

Хуанхо Брау обіймав посаду головного фізіотерапевта основної команди Барселони, а Альберта Роке працював у клубі тренером з фізпідготовки.

Раніше повідомлялося, що Хаві та директор синьо-гранатових Матеу Алемані незадоволені роботою медичного штабу Барси.

Нагадаємо, Хаві провів перше тренування з командою та вперше поспілкувався з гравцями. Контракт іспанського фахівця розраховано до літа 2024 року.